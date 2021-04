Duels: Fiorentina-Juventus

Alcuni precedenti della sfida ricordati tramite duelli tra giocatori

redazionejuvenews

La Juventus, tramite cinque duelli, ha voluto rivivere alcune sfide giocate contro la Fiorentina in passato:

"Fiorentina-Juventus è una gara che ha sempre proposto duelli intriganti. E non di rado ad accenderli sono stati giocatori che hanno militato in entrambe le squadre. Di tutti gli ex, Roberto Baggio è il più noto, quello che ha acceso di più gli animi.

CUADRADO VS CHIESA

Oggi sono compagni di squadra nella Juventus, l'anno scorso erano a confronto sulla fascia nella gara del Franchi terminata 0-0. Cuadrado e Chiesa sono due giocatori che hanno brillato in entrambe le formazioni, regalando talento, caparbietà e gol ad entrambe le tifoserie. Due anni e mezzo il tempo trascorso in viola da Juan, prima dell'approdo in bianconeri attraverso il Chelsea. Federico alla Fiorentina è invece cresciuto, fino a superare le 150 presenze, per poi trasferirsi a Torino nel corso di questa stagione.

MARCHISIO VS ROMULO

Riferimento al campionato 2012-13, quando Fiorentina e Juventus impattano senza segnare. A centrocampo duellano due giocatori che avranno una breve convivenza nella Juventus della stagione 2014-15. Su Marchisio e il suo legame con il club nel quale è entrato da bambino c'è poco da aggiungere che non sia noto, se non ricordare che la sua prima rete in Serie A l'ha realizzata proprio ai viola, a Torino. Quanto al brasiliano Romulo, la Fiorentina è stata la prima delle sei squadre italiane nelle quali ha giocato.

THURAM VS TONI

Un duello ad alta quota tra Luca Toni e Lilian Thuram. Succede in uno dei Fiorentina-Juventus più emozionanti, quello del 2005-06, che vede i bianconeri prevalere all'ultimo respiro grazie a un'incursione vincente di Camoranesi. Il centravanti viola – che vestirà successivamente il bianconero – e il difensore francese si ritroveranno pochi mesi dopo, nella finale del Mondiale: ed anche in quel caso, a Berlino come a Firenze, un colpo di testa di Toni centra la traversa.

FONSECA VS TORRICELLI

Fonseca contro Torricelli nel Fiorentina-Juventus del 1998-99. A prevalere è il difensore, che per la prima volta affronta la sua ex squadra e fornisce il suo contributo per il successo dei padroni di casa. L'attaccante uruguaiano viene mandato in campo da Lippi nell'ultimo quarto di gara in sostituzione di Di Livio, ma non riesce a rimediare al gol che Batistuta ha già messo a segno.

LUPPI VS KUBIK

Fiorentina-Juventus del 1990-91. A impostare l'azione per i bianconeri c'è il difensore Gianluca Luppi. Dopo due anni a Torino, Firenze sarà la successiva destinazione, dove si fermerà fino al 1995. A contrastarlo c'è il giocatore ceco Lubos Kubik, che nella Fiorentina ha trascorso due stagioni tra il 1989 e il 1991. E in Italia, nel Mondiale, ha firmato una rete su punizione nella gara contro Costa Rica, mentre con Pavel Nedved è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata che la Repubblica Ceca ha fatto all'Europeo del 1996, approdando fino alla finale".