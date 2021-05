Juventus-Inter, gara affidata a Calvarese

Designato il fischietto del match

Vigilia di Juventus-Inter, penultima giornata di campionato. Dopo il successo con il Sassuolo ottenuto in settimana, i bianconeri devono assolutamente vincere il derby d'Italia per rincorrere l'obiettivo Champions, sperando che allo stesso tempo le avversarie che li precedono commettano qualche passo falso. Di fronte ci sarà però una squadra affamata come il suo tecnico, il grande ex di turno Antonio Conte, che nonostante lo scudetto già in bacheca le proverà tutte per giocare uno scherzo alla sua ex squadra. La Lega Serie A, in questi ultimi minuti, ha reso note le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di questo campionato, diciottesima del girone di ritorno.