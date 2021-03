Cagliari-Juventus, Calvarese sarà l’arbitro della partita

Designato il fischietto del match

redazionejuvenews

Momento delicato quello che sta attualmente vivendo la Juventus. I bianconeri, dopo i convincenti successi contro Spezia e Lazio in campionato, non sono riusciti a centrare il passaggio ai quarti di finale di Champions League, venendo eliminati dal Porto per la regola dei gol in trasferta. Un'uscita di scena molto deludente, specialmente se si considera che, dall'arrivo di Cristiano Ronaldo nell'ormai lontana estate del 2018, la Vecchia Signora non è mai riuscita ad andare oltre i quarti di finale del 2019. Non c'è però tempo per piangere sul latte versato ed eventuali valutazioni in questo caso verranno fatte soltanto al termine della stagione.

La squadra, ora, deve concentrarsi sul campionato, dove è in programma la trasferta di Cagliari di domenica prossima alle ore 18.00. Cristiano Ronaldo e compagni inseguono un successo che sarebbe doppiamente importante per il morale e per continuare a coltivare le speranze di rimonta in classifica. Il sogno del decimo scudetto consecutivo non è ancora stato abbandonato, ma sarà importante d'ora in poi non sbagliare più un colpo se si vogliono ridurre le distanze dall'Inter capolista, al momento solida al primo posto con 10 punti di vantaggio sui campioni d'Italia in carica.

Il Cagliari, dal canto suo, ha bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica, arrivando ad una salvezza che, prima dell'arrivo in panchina di Semplici, sembrava solamente un sogno. I rossoblù vengono dal pareggio raggiunto in extremis con la Sampdoria, arrivato grazie al gol al 96' di Nainggolan, e vanno a caccia della terza vittoria dopo il cambio di allenatore. La Lega Serie A, in questi minuti, ha svelato le designazioni arbitrali di questa ottava giornata di ritorno. A dirigere l'incontro alla "Sardegna Arena" sarà il signor Calvarese della sezione di Teramo. Assistenti saranno invece i signori Vivenzi e Cecconi, con Guida nel ruolo di quarto uomo. Al VAR sarà presente Chiffi, coadiuvato da Galetto.