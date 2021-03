Verso Cagliari, la probabile formazione della Juventus

Le ultime sui giocatori che dovrebbero scendere in campo domani

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani alle 18.00 sarà ospite del Cagliari. I bianconeri arrivano dalla cocente eliminazione in Champions League subita per mano del Porto, riuscito a prevalere nel doppio turno grazie al maggior numero di gol segnati in trasferta. Un doppio confronto che ha lasciato l'amaro in bocca in casa dei campioni d'Italia in carica, dai quali ora si attende una pronta risposta per tenere ancora vivo il discorso scudetto. L'Inter, al momento capolista, è avanti di ben dieci punti in classifica e non c'è più spazio per altri passi falsi.