Juventus-Milan, Valeri arbitrerà l’incontro dello Stadium

Designato il fischietto dell'incontro che andrà in scena all'"Allianz Stadium"

Dietro l'Inter capolista con 82 punti ci sono ben tre squadre appaiate a 69: Atalanta, Juventus e Milan. I bergamaschi occupano la seconda posizione, i bianconeri la terza e i rossoneri la quarta in virtù degli scontri diretti e della miglior differenza reti. Dietro segue il Napoli a quota 67 e poi la Lazio a 64 (con ancora la gara con il Torino da recuperare). Le prossime quattro giornate saranno quelle decisive, a partire da quella che andrà in scena questo fine settimana, che si chiuderà con il posticipo domenicale dell'Allianz Stadium in cui la Juventus ospiterà il Milan in uno scontro diretto d'alta classifica.