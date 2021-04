Atalanta-Juventus, top e flop: bene Cuadrado, Morata un disastro

Il migliore e il peggiore tra le file dei bianconeri

Dopo i successi contro Napoli e Genoa della passata settimana, per la Juve arriva una nuova battuta d'arresto al "Gewiss Stadium" contro l'Atalanta. I bianconeri, per un gol di Malinovskyi deviato da Alex Sandro a 5 dal 90', perdono così il terzo posto in classifica, facendosi superare proprio dagli orobici. In attesa del posticipo tra Inter e Napoli di questa sera, i ragazzi di mister Pirlo sono ora quarti in classifica. Partita dai due volti, con un primo tempo giocato alla pari, mentre nella ripresa, anche per via di alcuni cambi discutibili, la Juve non gira più e cede il campo ai padroni di casa, bravi e anche fortunati a prendersi il bottino pieno dalla partita. Migliore in campo Cuadrado, sempre nel vivo del gioco, mentre il peggiore, inevitabilmente, è stato Morata, mai veramente in partita.