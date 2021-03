Juventus-Benevento, gara affidata ad Abisso

Le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A

redazionejuvenews

Messa alle spalle la deludente eliminazione dalla Champions League, arrivata nel doppio confronto con il Porto, passato per il maggior numero di gol messi a segno in trasferta, la Juventus si è subito riscattata in campionato andando a vincere a Cagliari con il risultato di 3-1. Terzo successo di fila per la squadra di Andrea Pirlo, trascinata sul campo da un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, con tanta voglia di rivalsa dopo le critiche ricevute la scorsa settimana. Una vittoria che ha permesso di avvicinare il secondo posto occupato dal Milan, sconfitto domenica sera nel posticipo dal Napoli e distante ora solamente un punto.

Prossimo impegno in calendario per i campioni d'Italia in carica è la sfida casalinga contro il Benevento, programmata per domenica alle 15.00 ed ultima prima che la Serie A lasci spazio alle Nazionali. La squadra di Pippo Inzaghi, dopo una buona prima parte di stagione, è ora in crollo verticale, visto che l'ultimo successo risale al lontano 6 gennaio (2-1 in casa del Cagliari). I giallorossi, che saranno privi di due colonne come Glik e Schiattarella, squalificati dopo le ammonizioni ricevute contro la Fiorentina, andranno a caccia di punti fondamentali per la salvezza, con la zona calda che al momento dista soltanto quattro punti.

La Lega Serie A, in questi minuti, ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. A dirigere l'incontro dell'"Allianz Stadium" sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Assistenti i signori Giallatini e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà il signor Giua. Al VAR il signor Banti, coadiuvato all'AVAR dal signor Vivenzi. Per Abisso questa sarà la quarta volta in cui dirigerà una partita della Juventus (l'ultima in occasione del 4-1 allo Spezia dello scorso ottobre). Negli altri due precedenti due vittorie per i bianconeri: 2-1 proprio al Benevento nel 2017/18 e 2-0 all'Udinese l'anno dopo.