D’Aversa: “Juve grande squadra, ma andremo a giocarcela dando il massimo”

Le parole del tecnico del Parma

"Mi auguro che affonteremo la partita in maniera serena. L’ho sempre chiesto alla squadra, non significa essere cattivi, ma chiaro che se noi ad esempio quando difendiamo facciamo crossare il Cagliari queste cose influiscono. Mi auguro che questa situazione ci faccia giocare in maniera più libera. Quando si gioca con la Juve bisogna essere orgogliosi. Dobbiamo rispettare ed onorare una maglia gloriosa che indossiamo, fino all’ultimo minuto della partita. Reazione? Giocare subito aiuta molto. Se dobbiamo star qui a motivare una squadra che gioca in Serie A e che gioca con la Juventus vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Alla base di ogni sogno di calciatore si sognano queste partite, non c’è bisogno di motivazioni ulteriori.