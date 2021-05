Bologna-Juventus, le statistiche della partita

I dati sul match di stasera al Dall'Ara

Giorno di gara per la Juventus che stasera sarà di scena al Dall'Ara ospite del Bologna di Sinisa Mhajlovic. I bianconeri devono uscire dal campo emiliano con i tre punti, sperando che allo stesso tempo Milan e Napoli compiano un passo falso, per conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Tramite il proprio sito ufficiale, lo stesso club ha voluto fornire le statistiche dei precedenti contro l'undici rossoblù e non solo: