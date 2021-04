Eye on: Focus sulla Fiorentina

Un'analisi sugli avversari di domani dei bianconeri

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventusha fornito un focus sulla Fiorentina, avversario di domani:

"Domani, domenica 25 aprile (fischio d’inizio alle ore 15.00), la Juventus sarà impegnata nella trasferta del “Franchi” contro la Fiorentina di Mister Iachini. Il match sarà valido per la 33a giornata di Serie A e i bianconeri cercheranno di confermare il successo ottenuto mercoledì sera contro il Parma per consolidare la propria posizione in classifica. I viola arrivano a questa sfida forti della vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Verona martedì sera. All’inizio della stagione 2020/2021 la guida della formazione toscana è stata affidata a Mister Iachini, prima di essere sostituito da Cesare Prandelli dopo sette giornate. L’ex C.T. della Nazionale ha lasciato il suo posto in panchina dopo la 28a giornata, aprendo così le porte proprio al ritorno di Iachini. Attualmente la Fiorentina occupa il tredicesimo posto in classifica, a quota 33 punti.

QUALCHE NUMERO SUI TOSCANI

Dopo il successo per 2-1 contro gli scaligeri nell'ultimo turno, la Fiorentina potrebbe vincere due partite consecutive in Serie A per la prima volta in questo campionato.

I toscani hanno realizzato almeno un gol in tutte le ultime otto partite di Serie A e questa è la striscia più lunga in un singolo campionato per i viola dal dicembre 2017 (10).

I gigliati hanno sia segnato che subìto gol in tutte le ultime otto gare di campionato; in particolare, non tengono la porta inviolata in un match di Serie A dallo scorso febbraio (3-0 contro lo Spezia).

Da inizio marzo la Fiorentina ha segnato 16 gol in campionato (una media di due a partita): tuttavia solo uno di questi dopo il minuto 75: l’autorete di Simone Iacaponi contro il Parma (al 90’).

DUSAN VLAHOVIC

Con la rete contro il Verona, Dusan Vlahovic è ora a quota 16 reti in questo campionato: l'ultimo giocatore a segnare almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere i 22 anni è stato Mirko Vucinic nel 2004/2005 con il Lecce.

L’ultimo giocatore, invece, della Fiorentina ad avere messo a segno più reti in una singola stagione di Serie A è stato Alberto Gilardino nel 2008/2009 (19 marcature).

Vlahovic ha segnato almeno 10 gol in più di ogni altro giocatore nato dal 1/1/1999 in avanti nel campionato in corso.

L’attaccante serbo ha preso parte a sei delle ultime sette reti della Fiorentina, grazie a quattro marcature e due assist. Nel match d'andata ha trovato la rete dopo tre giri di orologio, il suo centro più veloce da inizio partita nella competizione".