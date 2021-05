Udinese-Juventus: tutti i numeri di Cristiano Ronaldo

I numeri della vittoria alla Dacia Arena

Dopo il mezzo passo falso di Firenze della passata settimana, nella giornata di ieri la Juventus è tornata alla vittoria in quel di Udine. Decisiva la doppietta messa a segno nei minuti finali della ripresa da Cristiano Ronaldo, sempre più capocannoniere del campionato, che ha ribaltato così il gol realizzato dopo appena dieci minuti dal friulano Molina. Tre punti importantissimi per la Juventus e per il suo numero sette: i bianconeri continuano a rincorrere un posto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre il fenomeno lusitano si è riscattato dopo un'altra prestazione grigia nei precedenti 80 minuti. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito le statistiche successive alla gara giocata alla "Dacia Arena". Numeri che vedono protagonista, come prevedibile, il solito Cristiano Ronaldo: