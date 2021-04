Qui Parma, il ricordo del primo punto in casa della Juve

Il comunicato

Vigilia di campionato per la Juventus che, dopo il ko esterno rimediato a Bergamo la scorsa domenica, tornerà in campo domani sera tra le mura dell'Allianz Stadium di Torino per ospitare il Parma. I gialloblù, reduci dalla sconfitta in rimonta subita contro il Cagliari, hanno assoluto bisogno di punti per sperare ancora nella permanenza nella massima serie. Intanto, tramite il loro sito ufficiale, gli emiliani hanno voluto ricordare il primo punto da loro guadagnato in Piemonte contro la Juve, datato 3 gennaio 1993: