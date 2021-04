Eye on: Focus sul Parma

Il punto sugli avversari di domani

Viglia di campionato per la Juventus , che domani tornerà a giocare tra le mura dell'"Allianz Stadium" contro il Parma. Reduci dal ko esterno di Bergamo, i bianconeri hanno bisogno dei tre punti per rimanere tra le prime quattro, così da chiudere la stagione al meglio. Tramite il proprio sito ufficiale, il club ha fornito un focus sui rivali di domani:

"Dopo aver fatto visita a un' Atalanta in serie positiva , la Juventus si prepara a ospitare un Parma che vive, invece, un momento di difficoltà. Nelle ultime quattro gare, per gli scaligeri, tre sconfitte e un pari, con l'ultima vittoria datata 14 marzo, contro la Roma. La formazione di D'Aversa, inoltre, è reduce dalla rimonta subita dal Cagliari nello scontro salvezza della scorsa giornata.

Il Parma occupa, al momento, la diciannovesima posizione in classifica, con 20 punti raccolti in 31 gare: 3 vittorie, 11 pareggi e diciassette sconfitte. 32 i gol fatti, peggior attacco della Serie A, 63 quelli subiti: solo il Crotone (79) ha fatto peggio. Lontano dal Tardini lo score è di una vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte. Roberto D'Aversa, che ha raccolto il testimone lasciato da Liverani a gennaio, in questa seconda esperienza a Parma ha una media di 0.53 punti a partita e cerca punti importanti per provare a centrare la salvezza: il Benevento, diciassettesimo, dista 10 punti.