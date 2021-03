Semplici: “La Juve ha grande qualità, ma noi andremo a giocarcela”

Le dichiarazioni del tecnico rossoblù

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, in conferenza stampa, ha analizzato la gara di domani contro la Juventus. L'incontro andrà in scena alle ore 18.00 alla "Sardegna Arena" del capoluogo isolano:

"Andremo ad affrontare una squadra forte e di grande valore, che secondo me ha la migliore rosa del campionato. Dispiace che sia uscita così presto dalla Champions League, troveremo una squadra arrabbiata ma noi scenderemo in campo per dare continuità ai risultati che abbiamo ottenuto fin qui. Siamo convinti di poter mettere in difficoltà la Juve con le nostre qualità. Punti deboli? In una squadra come la Juventus è difficile trovarli. Sarà nostro dovere essere il più compatti possibile, giocare con grande attenzione ed anche un pizzico di spregiudicatezza che non guasta in queste situazioni.

Simeone? Non c’è solo lui, in diversi sono infatti pronti a vendere cara la pelle per giocare, mettere in campo una grande prestazione e raggiungere il risultato. Probabile formazione? Vedrete domani stesso chi scenderà sul terreno di gioco. Condizione attuale? Siamo in netta crescita e le ultime tre gare che abbiamo giocato lo hanno dimostrato. Ma ho dovuto ricordare ai ragazzi che dovranno essere consapevoli di essere in grado di mettere in difficoltà anche la Juventus.

Il risultato spero sia in bilico fino all'ultimo minuto. Ci servirà una prestazione perfetta per dare continuità ai nostri risultati. Calabresi? Stiamo valutando diverse soluzioni. Il ragazzo è entrato bene a Genova e mi auguro che possa dire la sua per la nostra causa. E' in possesso di buoni mezzi tecnici. Situazione infortunati? Sottil, Walukiewicz e Tramoni non saranno purtroppo convocati. Asamoah sta crescendo e lo stiamo valutando giorno dopo giorno. Nainggolan? Sta crescendo anche lui giorno dopo giorno e si sta allenando molto bene. Mi auguro che da qui alla fine possa diventare il trascinatore di questo gruppo".