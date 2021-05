Verso Juventus-Milan, la probabile formazione: Chiesa torna dal primo minuto

Le probabili scelte di Pirlo

Il 35esimo turno di Serie A giungerà oggi al termine con la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. I bianconeri, reduci dal successo di Udine, raggiunto nel finale grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, hanno bisogno di una vittoria per avvicinare ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di fronte, però, ci sarà un avversario con lo stesso obiettivo, che ha ritrovato punti e fiducia grazie al successo sul Benevento, succeduto alle due sconfitte consecutive contro il Sassuolo e la Lazio. Partita delicata che potrebbe estromettere dalla corsa all'Europa una delle sue squadre e da cui, probabilmente, passerà il futuro in panchina di Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero, per la prima volta dopo mesi, potrà contare su tutta la rosa a disposizione, dopo che gli ultimi infortunati hanno recuperato, allenandosi in settimana con il resto del gruppo. Per quanto riguarda la probabile formazione, l'allenatore starebbe pensando di passare dal solito 4-4-2 ad un insolito 3-4-1-2, cambiando sensibilmente gli interpreti. Tra i pali confermato Szczesny. Nel trio difensivo, a rimanere fuori, potrebbe essere a sorpresa il grande ex Leonardo Bonucci in favore di Danilo, Matthijs De Ligt e capitan Giorgio Chiellini. Sulle due fasce di centrocampo dovrebbero agire Juan Cuadrado e Federico Chiesa, con Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur a formare la coppia di mediana (il francese è al momento favorito su Arthur).