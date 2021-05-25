Penalizzazione Juventus: arriva l'annuncio che fa godere i tifosi
La penalizzazione della Juventus di 15 punti in classifica ha senza dubbio falsato la corsa in questo campionato di Serie A
La penalizzazione della Juventus di 15 punti in classifica ha senza dubbio falsato la corsa in questo campionato di Serie A
Aria di rivoluzione per i bianconeri che lavorano già ai nomi per la prossima stagione. In tal senso, occhio a due nuove idee della dirigenza
Le dichiarazioni in esclusiva dell'ex centrocampista bianconero
Il comunicato
Le parole del presidente della FIGC
Le parole dell'ex centrocampista bianconero in esclusiva a Juvenews.eu
I bianconeri pronti a trattenere il numero 9 a Torino
Le parole del presidente della UEFA
I nomi sulla lista di mercato bianconera
Il punto sulla situazione in casa bianconera
Le dichiarazioni del difensore bianconero e della Nazionale
Le parole del portiere polacco
Le dichiarazioni dell'ex difensore bianconero
Il punto sulla situazione
L'argentino potrebbe a breve prolungare il suo accordo
Il punto sulla nuova stagione in casa bianconera
Il post del club bianconero
Le dichiarazioni del segretario generale UEFA
Le dichiarazioni dell'ex portiere bianconero in esclusiva per Juvenews.eu
La rivelazione del quotidiano
Le parole del numero 4 olandese
Il punto sulla situazione
Le parole del presidente dell'UEFA
Il punto della situazione sulla rosa bianconera
Le parole del presidente della Liga
Bianconeri forti sul dirigente neroverde
Il comunicato della Juve
I nomi dello staff del tecnico livornese
Il comunicato
Il punto sulla situazione del tecnico