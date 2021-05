Pirlo e Paratici, giorni decisivi per il futuro

Il punto sulla situazione del tecnico

redazionejuvenews

Il campionato è ufficialmente terminato da pochi giorni e i giocatori della Juventus hanno lasciato Torino. Tra chi si godrà un periodo di meritato riposo dopo la conquista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre al piazzamento in Champions, e chi invece si unirà al ritiro della propria Nazionale in vista degli imminenti Europei, alla Continassa non è rimasto più nessuno. Ai piani alti del club bianconero si sta lavorando in vista della prossima stagione e tutti sono in attesa del Cda di Exor che ci sarà nella giornata di giovedì. Da qui potrebbero arrivare novità importanti riguardo il futuro di due figure all'interno della squadra.

La prima è quella di Fabio Paratici. Nominato Managing Director della Football Area dopo l'addio di Marotta nel 2018, l'ex dirigente della Sampdoria è spesso finito nel mirino delle critiche per alcune incertezze nelle ultime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la posizione di Paratici è in bilico: il contratto andrà in scadenza il prossimo 30 di giugno e, al momento, non ci sono novità sul fronte rinnovo. A prendere il suo posto, in caso di divorzio, potrebbe essere Federico Cherubini, artefice del progetto Under23 e uomo di fiducia del presidente Andrea Agnelli.

Ancor più delicata è la questione legata all'allenatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbero giorni decisivi anche per la posizione di Andrea Pirlo, ora meno sicuro dell'esonero dopo aver raggiunto gli obiettivi prefissati nel corso della stagione. Il nome più caldo per sostituire l'ex numero 21 è al momento quello di Massimiliano Allegri. La pista Real, in attesa di capire cosa farà Zidane (altro nome in lista), si è al momento raffreddata e l'ottimo rapporto con Agnelli potrebbe convincere il tecnico livornese a riprendere in mano il lavoro lasciato nel maggio 2019. Più lontane le candidature di Gattuso e Inzaghi.