Il JMuseum si arricchisce: Buffon e Salvai portano i nuovi trofei

Il post del club bianconero

"Due ulteriori new entry nel Tempio dei Trofei dello Juventus Museum, dopo le due Supecoppe Italiane vinte a gennaio dai bianconeri e dalle Juventus Women. Stiamo parlando della Coppa Italia conquistata in finale dalla Juventus a Reggio Emilia contro l’Atalanta e del quarto Scudetto consecutivo ottenuto dalle bianconere al termine di una stagione che le ha viste vincere ventidue partite in altrettante gare disputate, scrivendo una pagina di storia unica.​ La consegna è avvenuta questa mattina dalle mani di Gianluigi Buffon e Cecilia Salvai a quelle del Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti. Presente anche l'Head of Juventus Women, Stefano Braghin. Da oggi, dunque, la sala che ospita la bacheca dei trionfi bianconeri è ancora più ricca, con i due trofei più recenti che vanno ad aggiungersi agli altri due conquistati nel corso della stagione":