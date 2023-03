Penalizzazione Juventus: arriva l’annuncio che fa godere i tifosi

La Juventus al centro delle polemiche, come sempre. E' più forte di loro, di tutti. Il Napoli ha lo scudetto praticamente in tasca ma da quelle parti, molti tifosi, proprio non ce la fanno a parlare della Juve. E poi i nerazzurri: pure loro, stesso discorso. Gli hanno spiegato che il regolamento del VAR parla chiaro ma nonostante questo (siamo a mercoledì) ancora stanno a parlare di quanto avvenuto l'altra sera. Insomma: un bel parapiglia.

Di fatto, tra una chiacchiera e un'accusa, l'unica a rimetterci è la Juventus. Che è stata penalizzata di 15 punti in classifica - una roba enorme - e che nonostante questo (incredibile ma vero) è a soli 7 punti dal piazzamento Champions, oltre che in corsa in Europa League. Roba da mandarli tutti ai matti. Ma la questione, potrebbe non essere finita qui.