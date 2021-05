Donnarumma-Juve, il primo ostacolo è il futuro di Szczesny

Il punto sulla situazione

Terminato il campionato e annunciato l'avvicendamento in panchina tra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, tornato a Torinodopo due stagioni senza panchina, la Juventus è tornata a lavorare senza sosta sul mercato. L'obiettivo dei bianconeri è certamente quello di migliorare il quarto posto della stagione appena conclusa, regalando al tecnico livornese una rosa di alto livello per puntare a vincere in Italia e in Europa. Il primo tassello del nuovo ciclo allegriano potrebbe essere Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Milan. Le trattative per il rinnovo con il club rossonero non sono andate a buon fine e, molto presto, il numero 99 lascerà il suo attuale club.

Da ormai diverse stagioni la Juvemonitora la situazione del giovane portiere, che nei piani dovrebbe prendere il posto di Wojciech Szczesny. Secondo quanto riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport, l'estremo difensore polacco, nella passata annata, non ha convinto in pieno e in casa bianconera si lavora per monetizzare al meglio la sua cessione. I club interessati certamente non mancano, a cominciare da quelli di Premier League (United su tutti), per continuare poi con il Psg. Ma questo è solamente il primo ostacolo sulla strada che separa Donnarumma e la "Vecchia Signora".

Quando si parla di un giovane promettente, ma allo stesso tempo già esperto come il numero 99, infatti, la concorrenza non manca. Sulle tracce del futuro ex Milan c'è infatti il Barcellona, pronto ad accontentare la richiesta di 12 milioni di ingaggio, oltre ad offrire una ricca commissione a Mino Raiola, potente procuratore. La preferenza del ragazzo sarebbe quella di vestire la maglia dei nove volte di seguito campioni d'Italia ma si sa, nel calciomercato, soprattutto quando c'è in agguato Raiola, le cose possono cambiare in tempi molto rapidi.