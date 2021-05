Ceferin: “Napoli in Champions al posto della Juve? Non commento”

Le parole del presidente dell'UEFA

"Per noi è un momento emozionante come lo è stato la finale di Europa League. Quest’anno abbiamo visto quanto sia triste il calcio senza tifosi. Non è lo stesso, il calcio riguarda i giocatori e i tifosi. Noi siamo solo di supporto, non so come sarebbe il calcio sempre senza tifosi. Superlega? Sono stati difficili i primi due giorni, quelli subito dopo l’annuncio. C’era molta confusione ma tutta la comunità europea, non solo calcistica, si è schierata contro questa competizione. Una signora anziana mi ha ringraziato per aver fermato questa pazzia. Un bambino poi ha chiesto al papà se erano contro o pro alla Superlega e il papà gli ha detto che erano contro. A quel punto il bambino lo ha ringraziato, perché tutta la scuola era contro.