Calciomercato, la Juve mette il turbo: lavora al doppio colpo!

Dopo quella obbligata in società, la Juventus si prepara ad andare in contro a un’altra piccola, grande rivoluzione. È già al lavoro in vista della prossima stagione la dirigenza bianconera e, allora, in questo senso attenzione a quello che potrebbe accadere. Tra giocatori arrivati alla fine della loro avventura in bianconero e altri che invece potrebbero salutare a fronte di determinate offerte, infatti, Allegri potrebbe ritrovarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una rosa fortemente diversa rispetto a quella con cui sta lavorando quest’anno. E, allora, attenzione in particolare a chi potrebbe arrivare a vestire la maglia della Juventus: la società starebbe infatti già seguendo due nomi in particolare <<<