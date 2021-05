El Confidencial: “Superlega progetto ancora vivo”. E sul web spuntano le foto dei contratti…

La rivelazione del quotidiano

Mattinata movimentata all'insegna della Superlega. Prima è arrivato il deferimento, da parte di un tribunale di Madrid , per UEFA e FIFA, poi la risposta della stessa massima organizzazione europea tramite un comunicato: "La UEFA prende atto dell’intervento da parte della Corte di giustizia europea del deferimento da un tribunale di Madrid sulla cosiddetta Super League europea, nonostante il ritiro di nove dei suoi club membri fondatori. La UEFA è fiduciosa nella sua posizione e la difenderà con forza". Infine, la notizia rilanciata da El Confidencial, secondo cui l'ambizioso progetto di alcuni tra i più importanti club d'Europa non sarebbe mai morto, ma solamente stoppato:

"Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcellona, ​​Atlético de Madrid, Inter, Milan e Juventus hanno firmato un accordo commerciale per creare una società (European Super League Company SL) e condividere lo stesso numero di azioni. E sebbene tutti i soci fondatori, tranne Barça, Madrid e Juventus, abbiano ceduto alle pressioni della UEFA, che sta spostando terra, mare e aria affinché la Champions League non scompaia dal calendario delle migliori squadre europee , in questo momento nessun club è ha formalmente deselezionato dal progetto.

Come riportato da 'El Confidencial', che ha avuto accesso al suddetto accordo firmato il 17 aprile, ed è stato confermato dal quotidiano SPORT, tutti i soci fondatori della Super League continuano a detenere le proprie quote. Nessuna delle squadre ha avviato il processo di vendita della propria quota. Le dimissioni, per ora, sono state solo verbali. Per quanto Aleksander Ceferin abbia pubblicamente celebrato lo storno della stragrande maggioranza dei promotori della controversa competizione, i club in questione non hanno nemmeno denunciato davanti a un tribunale il contratto firmato. La Super League, dunque, è pienamente viva. E il conflitto, lungi dall'essere risolto".