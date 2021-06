UFFICIALE: Morata rimarrà in bianconero fino al 2022

Il comunicato

"E’ ufficiale il rinnovo di Alvaro Morata con la Juve: la punta spagnola vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2022, a seguito del prolungamento del prestito con l’Atletico Madrid. Morata resta dunque in quella che è casa sua. Una casa in cui, in totale, ha disputato 137 partite, 79 da titolare, mettendo a segno 47 gol e servendo 27 assist. Una casa in cui, dopo una prima esperienza dal 2014 al 2016, Alvaro è tornato lo scorso anno. «Essere qui un’altra volta è davvero molto bello. Oggi sono molto più grande come persona e come calciatore. Sono nel posto giusto al momento giusto, ritorno con più esperienza rispetto alla prima volta», aveva detto nel giorno della sua “seconda” presentazione in bianconero. E ha mantenuto le promesse: nella stagione appena conclusa ha segnato 20 gol, suo record personale in una singola annata nei Top-5 campionati europei, e ha eguagliato la sua migliore stagione in termini di assist, servendone ben 11, come aveva fatto, sempre alla Juve, nel 2015/16. Nel posto giusto, al momento giusto. E per un altro anno. Alvaro, ancora bianconero!".