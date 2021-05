Dirigenza Juve: il club spinge per Carnevali del Sassuolo

Bianconeri forti sul dirigente neroverde

Giorni di grandi cambiamenti in casa Juventus. Dopo l'addio di Fabio Paratici, al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il club ha annunciato il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che ha preso il posto di Andrea Pirlo, esonerato in mattinata. Paratici, con ogni probabilità, verrà rimpiazzato nel ruolo da Federico Cherubini, suo ex braccio destro, nel nuovo ruolo di ds (manca solo il rinnovo per ufficializzare il tutto). La società bianconera, però, vorrebbe affiancare a Cherubini un braccio destro per aiutarlo nel suo nuovo compito.