Rinnovo Dybala, cambia tutto: la Juve prepara l’offerta

L'argentino potrebbe a breve prolungare il suo accordo

Il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri potrebbe presto cambiare i piani di mercato della Juventus. Il tecnico livornese, la passata settimana, ha ufficializzato il proprio secondo approdo sulla panchina del club bianconero, rilevando Andrea Pirlo che solo qualche ora prima era stato sollevato dal proprio incarico, nonostante la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana e il quarto posto in classifica raggiunto. Altro aspetto importante è la decisione di non rinnovare il contratto di Fabio Paratici che, molto presto, verrà sostituito dal suo ex braccio destro Federico Cherubini, prima gestore delle categorie giovanili.

Il primo passo potrebbe essere quello di prolungare l'accordo di Paulo Dybala. L'attuale contratto del numero 10 argentino andrà in scadenza il 30 giugno del 2022 e, solamente qualche settimana fa, tutti gli indizi portavano ad un probabile divorzio già in questa finestra di mercato estiva. L'entourage dell'ex Palermo spingeva per innalzare l'ingaggio fino ad un totale di 15 milioni di euro netti all'anno, mentre la Juventus non voleva andare oltre i 10 milioni, più eventuali bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il ritorno di Max Allegri, però, cambia tutto: il mister livornese considera la "Joya" parte integrante del suo nuovo corso e farebbe di tutto per blindarlo ancora a lungo.