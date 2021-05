Superlega, l’UEFA avvia l’indagine su Juve, Real Madrid e Barcellona

Il comunicato

Grazie al successo per 4-1 ottenuto in casa del Bologna, oltre al contemporaneo pareggio del Napoli con il Verona, la Juventus è riuscita a chiudere il proprio campionato al quarto posto, centrando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una gioia che, però, potrebbe durare poco. L'UEFA, come riportato da un comunicato ufficiale, ha infatti avviato un'indagine su bianconeri, Real Madrid e Barcellona, i tre club ancora all'interno della Superlega.