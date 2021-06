Dalla Spagna: Juve pronta a confermare Morata

I bianconeri pronti a trattenere il numero 9 a Torino

Tutta l'attenzione è concentrata sulla Nazionale di Roberto Mancini, che questa sera all'Olimpico darà il via ad Euro2020 nella partita contro la Turchia di Terim. In casa Juventus, però, si continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Il ritorno di Massimiliano Allegri all'ombra della Mole è un segnale di come i bianconeri, dopo un'annata altalenante conclusa al quarto posto in camponato, vogliono tornare ad avere subito un ruolo da protagonisti. Il punto principale al centro dei discorsi tra il tecnico livornese e la dirigenza è il reparto offensivo, che al momento ha poche certezze.

Tutto ruota intorno al futuro di Cristiano Ronaldo: se Cr7 deciderà di lasciare Torino la Juve dovrà andare in cerca di un sostituto di livello. C'è poi il capitolo Dybala, per cui non ci sono novità riguardo il rinnovo del contratto, nonostante la nuova apertura del club dopo lo stallo degli scorsi mesi. Infine, arriva il capitolo Morata. Il numero 9 spagnolo, tornato in bianconero la scorsa estate, ha vissuto una stagione tra luci ed ombre, mettendo comunque a segno 20 reti tra tutte le competizioni giocate. Un'annata che, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, porterà la "Vecchia Signora" a concedere una nuova occasione al ragazzo.

La stima di Allegri nei confronti del centravanti è nota e i dirigenti hanno avviato i discorsi con l'Atletico Madrid per il rinnovo del prestito. 10 milioni per un'altra stagione, visto che i colchoneros non hanno accettato di fare sconti. Poco male, perchè la Juve è pronta a ripartire da Morata in avanti, valutando poi il da farsi tra un altro anno. In caso di riscatto definitivo, saranno 35 i milioni da versare nei confronti del club della Liga, ma al momento nulla è certo e si attendono novità nelle prossime settimane.