Theodoridis: “Esclusione di Juve, Real e Barca dalla Champions? E’ una possibilità”

Le dichiarazioni del segretario generale UEFA

redazionejuvenews

Il campionato della Juventus si è concluso al quarto posto, centrando così l'obiettivo minimo di un posto alla prossima edizione della Champions League. Ai piani alti dell'UEFA, la massima organizzazione del calcio europeo, si discute però della partecipazione dei bianconeri, così come quelle di Real e Barcellona, alla massima competizione europea per via del progetto Superlega, dal quale i tre club non sono ancora usciti. Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo MARCA, il segretario generale dell'UEFA Theodore Theodoridis ha così risposto alle domande in merito a questo argomento:

"Esclusione dei tre club dalla Champions? È una possibilità. Se non rispettano le regole, possono essere esclusi. Dipende da loro. Né io né il presidente Ceferinpossiamo influire sul lavoro degli organi giudiziali. Sono indipendenti e prendono decisioni indipendenti, come deve essere. Si tratta di tre club tra i migliori al mondo, perché dovrei sperare che non competano? Però è chiaro che per l’Uefa tutti i club sono uguali, difendiamo valori come rispetto, merito sportivo e uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le norme, devono affrontare le conseguenze che saranno decise.

L'Uefa rispetta totalmente lo stato di diritto, ma non abbiamo ricevuto nessuna notifica formale in merito. Abbiamo un'equipe legale per le nostre decisioni, rispettare le leggi è nel nostro DNA. Guardi, gli ultimi anni hanno dimostrato che l'Uefa è stato un esempio molto positivo di organizzazione trasparente e democratica. A volte abbiamo vinto, altre abbiamo perso, ma rispettiamo il risultato.