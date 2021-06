Juventus, il punto sui rinnovi in casa bianconera

Il punto sulla situazione in casa bianconera

redazionejuvenews

In questi giorni, dopo vari incontri con la dirigenza, è ufficialmente iniziata la seconda era Allegri alla Juventus. In casa bianconera si ragiona sulle mosse da fare sul mercato, che avrà inizio il prossimo primo luglio, sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda le cessioni. Importanti, per questo secondo argomento, sono le trattative per i rinnovi di contratto di quei giocatori che andranno in scadenza a breve. Vediamo quindi, una per una, queste situazioni.

Si parte dal reparto portieri. Sicuro dell'addio Gigi Buffon, che nelle scorse settimane è stato salutato dal club bianconero, ci si interroga sul futuro del terzo portiere Carlo Pinsoglio. Ormai sfumato l'arrivo di Gianluigi Donnarummasotto la Mole, con conseguente arrivo anche del fratello Antonio, per Pinsoglio si va verso l'estensione dell'accordo per un altro anno. Terzo portiere, nonostante le poche presenze, viene considerato elemento importante all'interno dello spogliatoio, vista anche la sua militanza nelle giovanili della "Vecchia Signora", utile per le liste. Si passa poi alla difesa e ai casi di Juan Cuadrado e Giorgio Chiellini. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, entrambi dovrebbero far parte del nuovo corso juventino.

Per il clombiano, in scadenza nell'estate del 2022, si va verso un altro anno di contratto. Stesso discorso per il capitano, il cui accordo attuale andrà invece in scadenza a fine mese: anche lui viene considerato un elemento importante da Allegri. Si passa poi a Paulo Dybala. Qui la situazione, nel corso delle settimane, è sensibilmente mutatat e ora la Juve sarebbe più propensa a confermare in rosa il numero 10 argentino. In scadenza il prossimo anno, l'ex attaccante del Palermo dovrebbe prolungare raggiungendo un ingaggio di 10 milioni di euro a stagione, che lo renderebbe tra i più pagati della rosa. In bilico invece la posizione di Bernardeschi: il suo contratto scade nel 2022 e, in caso di offerte, non si esclude la cessione.