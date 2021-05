Ritorno Allegri: come cambia il futuro di alcuni giocatori

Il punto della situazione sulla rosa bianconera

redazionejuvenews

In queste ore, la Juventus ha annunciato il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che prenderà il posto lasciato vacante dopo l'esonero di Andrea Pirlo. Il tecnico livornese, dopo due anni senza panchina, riprenderà quindi il lavoro lasciato in sospeso nell'ormai lontano maggio 2019, periodo del suo divorzio dal club bianconero. Il ritorno di Max, inevitabilmente, avrà anche effetti sul futuro di alcuni calciatori.

DIFESA

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, secondo la Gazzetta dello Sport, in bilico sarebbe la posizione di Leonardo Bonucci. Il numero 19, messo spesso da parte anche nel finale della stagione appena conclusa, dovrebbe avere colloqui diretti nei prossimi giorni con Allegri, per capire al meglio se continuare alla corte della Juve o meno. Diverso, invece, potrebbe essere il destino di Giorgio Chiellini. Il contratto del capitano bianconero andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e, a dispetto delle voci di addio degli scorsi giorni, tutto sembra portare ad un rinnovo annuale. Allegri, infatti, gradirebbe il sostegno del numero 3 nel ruolo di uomo spogliatoio. In dubbio anche Merih Demiral, richiesto da alcuni club di Premier League, mentre a meno di colpi di scena Matthijs De Ligt verrà confermato.

CENTROCAMPO

Da capire quale sarà il destino di Federico Bernardeschi. Il numero 33 non ha vissuto una grande stagione sotto la guida di Andrea Pirlo, tanto è vero che, l'ultimo suo gol, risale a Juve-Samp 2-0 che consegnò lo scudetto nell'anno di Sarri. Allegri vorrebbe puntare forte sull'ex Fiorentina, che potremmo vedere in una nuova veste. I media spagnoli e inglesi, poi, vorrebbero Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey destinati a lasciare la squadra, mentre una nuova occasione potrebbe essere data ad Adrien Rabiot.

ATTACCO

Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni verrà rinnovato il prestito di Alvaro Morata, con 10 milioni di euro che finiranno nelle casse dell'Atletico Madrid. In bilico la permanenza di Cristiano Ronaldo. Secondo la stampa britannica e portoghese, Cr7 non avrebbe gradito il ritorno all'ombra della Mole di Allegri e potrebbe, per questo, lasciare la squadra in estate. Psg e Manchester United i club sulle sue tracce. Sicuri della conferma Federico Chiesa e Dejan Kulusevski (profilo tanto gradito al nuovo tecnico), mentre potrebbero riaprirsi i discorsi legati al rinnovo di Paulo Dybala.