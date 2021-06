Ancora Ceferin: “La giustizia arriva sempre. Platini? Non merita risposte”

Le parole del presidente della UEFA

"Voglio dire che la giustizia a volte è lenta ma alla fine arriva sempre per tutti. Non sono entrato nelle competenze specifiche della nostra Commissione disciplinare, ma ovviamente l’input è quello di risolvere al più presto la questione con i tribunali. Per come la vedo io non siamo giunti ad uno stop definitivo, prima chiariamo le competenze legali e poi andremo di nuovo avanti. A volte la mia impressione è che questi tre club sono come i bambini che saltano la scuola per un po’, non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare di nascosto al party con la polizia. Le parole di Platini ? Nulla mi sorprende nel calcio al giorno d'oggi. Il suo commento non merita una mia risposta. Se stringerò la mano ad Agnelli ? È una questione personale. Non vorrei replicare ma credo che lui lo sappia".

Parlando di Juventus, Aaron Ramseyha così commentato la sua avventura bianconera ai microfoni del Mirror: "La Juve? Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Ma alla fine ora ho la mia squadra, costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio. Ho preso i problemi in mano e attorno a me ho le persone giuste per cercare di creare una situazione in cui io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso. Lo staff atletico e medico mi conosce da tanto tempo, da quando ero all’Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno. Speriamo di poter tutti dare una mano affinché io sia nella forma migliore".