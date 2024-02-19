Juve News
Foto di Lorenzo Beccarisi

Lorenzo Beccarisi

Redattore

Classe 1995, giornalista pubblicista dal 2020. Appassionato di calcio, NBA e di qualsiasi altro sport sul pianeta terra. Specializzato in numeri e statistiche.

Sancho

Marchetti: "La Juventus su Sancho c’era anche lo scorso anno"

L. Beccarisi

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Jadon Sancho: "La Juventus su Sancho c’era anche lo scorso anno. Si stava ragionando su un prestito, la Juventus…