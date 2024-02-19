Lorenzo Beccarisi

Danilo: "Ho la Juve nel cuore. Wesley è pronto per i bianconeri"
Danilo parla a Corriere di Torino, queste le sue parole sui bianconeri e sul nome che starebbe circolando sul mercato...
Danilo parla a Corriere di Torino, queste le sue parole sui bianconeri e sul nome che starebbe circolando sul mercato...
Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Jadon Sancho: "La Juventus su Sancho c’era anche lo scorso anno. Si stava ragionando su un prestito, la Juventus…
Alessandro Santarelli ha parlato della sfida della Juventus all'Atalanta come un probante testi di crescita della squadra di Thiago Motta
In conferenza stampa, Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha tratto un bilancio dall'esperienza europea delle bianconere
La probabile formazione dell'Italia per la sfida contro Israele: le parole del ct Spalletti alla vigilia del match
Massimiliano Mazzetta, Deputy Women’s Football Director della Juve Women, ha commentato il sorteggio del girone Champions delle bianconere
Intervistato nel post match di Juventus-Napoli, il difensore dei bianconeri, Gleison Bremer, ha manifestato il suo rammarico per il pareggio
Zazzaroni ha parlato del rendimento in questo avvio di stagione della Juventus: il giornalista opterebbe per non assegnare giudizi prematuri
Beppe Bergomi ha parlato dell'attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez: per l'ex calciatore, la Juventus farebbe un acquisto importante
Leao ha parlato del livello dell'attuale Serie A: per l'attaccante, il campionato italiano rimarrebbe tra quelli più probanti in assoluto
Koopmeiners rimarrebbe il grande obiettivo del prossimo calciomercato della Juve, la quale sarebbe pronta a un sacrificio per arrivare a lui
Marchetti ha parlato del futuro di Allegri: per il giornalista, neppure lo stesso tecnico della Juventus conoscerebbe il suo prossimo destino
In occasione di una domanda sul futuro del tecnico Allegri, Del Piero avrebbe dato una risposta sibillina su un suo futuro alla Juventus
Gianluca Marocchi ha parlato del momento di difficoltà in stagione della Juve: i bianconeri saranno risollevati dal lavoro di mister Allegri
Emanuele Gamba ha parlato del momento di flessione della Juventus: per il giornalista, i bianconeri supereranno in tempi brevi le difficoltà
Mauro ha spiegato come parlare di obiettivo quarto posto per la Juventus avrebbe creato una alibi per i giocatori della squadra bianconera
La Juventus prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di Serie: ancora a parte capitan Danilo e l'attaccante italiano Moise Kean
Biasin ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista, Giuntoli vorrebbe sostituire mister Allegri con un giovane
Calamai ha parlato di Allegri: per il giornalista, il tecnico della Juventus sarebbe consapevole di non fare parte del progetto del club
Paolo Condò ha parlato dei prossimi obiettivi della Juventus: per il giornalista, mister Allegri dovrebbe ragionare sulla prossima stagione
Eraldo Pecci ha commentato il momento della Juventus: l'ex allenatore ha risposto alle critiche rivolte ultimamente a Massimiliano Allegri
La Roma potrebbe fare un tentativo di trattenere Dean Huijsen nel prossimo calciomercato: la richiesta della Juve sarebbe però molto elevata
Umberto Zapelloni ha parlato del tecnico Thiago Motta: per il giornalista, a fine stagione potrebbero contenderselo la Juventus e il Milan
Ubaldo Righetti ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: per il suo ex compagno, il tecnico della Juventus lascerà a fine stagione
La Juventus ha annunciato l'accordo e la firma con Lisa Boattin per il prolungamento del suo contratto per un accordo fino al 30 giugno 2026
Boattin ha commentato la scelta di prolungare il suo contratto con la Juve Women, paragonandolo a un gesto d'amore per i colori bianconeri
Caressa ha parlato del futuro di Allegri alla Juventus: per il giornalista, la volontà del tecnico dovrebbe essere quella di rimanere ancora
Ivan Zazzaroni ha parlato del colloquio avuto con il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli relativo ai contatti con Thiago Motta
De Paola ha parlato del gioco espresso dalla Juve in questa stagione: per il giornalista, nessuna squadra giocherebbe peggio dei bianconeri
Riccardo Trevisani ha parlato dell'impatto che secondo lui starebbe avendo Massimiliano Allegri alla Juventus sul piano del gioco collettivo