Italia, la probabile formazione contro Israele. Spalletti: "Vicario titolare" - JuveNews.eu

La probabile formazione dell'Italia per la sfida contro Israele: le parole del ct Spalletti alla vigilia del match

L‘Italia si prepara a sfida Israele, ultima partita di Nations League di questa pausa nazionali. Dopo il pari contro il Belgio gli Azzurri vorranno tornare a vincere e per farlo Spalletti si affiderà ai suoi uomini migliori. Ma chi scenderà in campo? In porta ci sarà Vicario, con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa. Sulle fasce Cambiaso e Dimarco, con Frattesi, Fagioli e Tonali a centrocampo. In attacco Raspadori agirà a supporto di Retegui.

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct Ben Shimon

Italia, le parole di Spalletti

In conferenza stampa alla vigilia Spalletti ha detto: “La partita è ricca di difficoltà perchè sanno giocare a calcio, l’hanno dimostrato nella sfida di andata. Andremo a scegliere la formazione migliore per questa squadra. Ci sono degli ammoniti ma non verranno esclusi tutti. Il calcio è gioia ma il clima non è dei migliori. Speriamo che si raggiunga la pace. Vicario giocherà. Fagioli merita spazio però poi la formazione la dirò domani. Può giocare con Ricci. Poi si deve saper giocare a calcio e saper cambiare la direzione del gioco, serve facilità nel scrollarsi dalla marcatura, c’è bisogno da lì di farlo diventare un trampolino quel settore di campo lì, la palla deve rimbalzare da una parte all’altra da quel settore lì”.