Juve, le ultime dall’allenamento: le condizioni di Danilo e Kean

Archiviato il pareggio contro l' Hellas Verona , la Juventus prosegue la preparazione in vista del prossimo match di Serie A contro il Frosinone . Così come la compagine bianconera, anche quella gialloceleste manca da quattro partite all'appuntamento con la vittoria. Se la squadra di Allegri ha rimediato due punti in quattro gare, quella di Di Francesco ne ha totalizzato solo uno, infilando un trittico di sconfitte.

Per la Juventus pare una buona occasione per tornare al successo e per farlo potrà contare nuovamente su Glaison Bremer. Il difensore brasiliano torna dalla squalifica, ma ancora una volta dovrà fare a meno dell'apporto di capitan Danilo. Quest'ultimo dovrebbe rimanere fuori per circa due settimane per infortunio: intanto oggi si è allenato a parte insieme a Mattia Perin e Moise Kean. Contro il Frosinone si candida invece dal 1' minuto Alex Sandro.