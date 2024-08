Juve, Bergomi: “Gonzalez vale i soldi richiesti dalla Fiorentina”

Beppe Bergomi ha parlato dell'attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez: per l'ex calciatore, la Juventus farebbe un acquisto importante

Dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez. Per l’ex calciatore, nonostante la Juventus sia riscontrando delle difficoltà sulle richieste alte del club viola, essi non sbaglierebbero nel caso decidessero di insistere per il suo acquisto.

Le parole di Bergomi su Nico Gonzalez

Ecco le sue parole: “Secondo me Nico Gonzalez li vale tutti questi soldi, è un giocatore che a me piace perché quando uno ha un’attitudine e lui ne ha più di una, secondo palo, crossa, ha tenuta fisica, dribbling, rientra, gol, è un giocatore molto importante e la Juventus farebbe un altro acquisto importante”.