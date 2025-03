SantarellIi: “Atalanta test di crescita della Juve di Thiago Motta”

Alessandro Santarelli ha parlato della sfida della Juventus all'Atalanta come un probante testi di crescita della squadra di Thiago Motta

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato della sfida della Juventus all’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “Non sarà facile, ma è giunto il momento di capire e verificare quanto la squadra e Motta siano cresciuti in questo ultimo periodo. (…). Per battere l’Atalanta però qualcosa Motta dovrà cambiare. Sarà importante giocare con un baricentro più alto, attaccare gli spazi anche con i movimenti senza palla, non farsi prendere dalla frenesia ma soprattutto tenere in equilibrio la zona mediana del campo, dove verosimilmente giocheremo in inferiorità numerica. Insomma una partita dove tutti dovranno dare il loro contributo e dove, mi permetto di dire, l’allenatore non dovrà puntare a mettere la “ firma” con qualche invenzione, ma dovrà saper leggere nel miglior modo possibile le varie fasi della gara”.

Santarelli: “Thiago Motta non cambierà la sua filosofia”

Il giornalista ha proseguito: "Sappiano e ormai possiamo dire che Motta non cambierà la sua filosofia, nessuno glielo chiede anche se la malleabilità fa parte di un grande allenatore, ma lo stesso allenatore deve sapere che l'esame di maturità vale anche per lui, che dovrà traghettare nel miglior modo possibile i suoi allievi verso la prova di stasera. Cinque vittorie consecutive in campionato non sono frutto della casualità, ma del lavoro, dell'applicazione e di una squadra che piano piano comincia a conoscersi meglio. Ora però è arrivato il momento del non ritorno, almeno per questa stagione. Insomma se si vuole alimentare il sogno e cancellare le delusioni questo è il momento di farlo: ora o mai più!".