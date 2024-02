Marocchi: “Allegri farà uscire la Juventus dall’attuale tempesta”

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Marocchi ha commentato il momento della Juventus. Ecco le sue parole: "Allegri è molto più bravo quando c'è tempesta e questa assomiglia ad una tempesta, nelle ultime quattro partite. Lui i toni non li alza, non so cosa dice negli spogliatoi ma so che ha un compito complicatissimo. Perché ha stimolato ad inizio anno i vari Cambiaso e Gatti".