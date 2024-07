Leao ha parlato del livello dell'attuale Serie A: per l'attaccante, il campionato italiano rimarrebbe tra quelli più probanti in assoluto

Intervistato per ESPN, Rafa Leao ha parlato del campionato di Serie A. Per il calciatore del Milan, la competizione rimarrebbe tra le più difficili e particolare del panorama mondiale.

Le parole di Leao

“La Serie A è un campionato molto complicato, i difensori sono forti e noi avevamo bisogno di qualcuno di diverso, qualcuno con qualità e velocità e penso che Pulisic si sia inserito benissimo nella nostra squadra. Sono felicissimo di averlo come compagno di squadra, è un giocatore che può cambiare la partita in un secondo. Sono contento di lui e mi aspetto che si ripeta, anzi magari che migliori ulteriormente nella stagione che sta per cominciare“.