Biasin: “Il sostituto di Allegri alla Juventus sarà un giovane”

Intervistato a Tv Play, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro della guida tecnica della Juventus. Ecco le sue parole: "Allegri i punti li ha fatti e nonostante le ultime tre settimane complicate la Juventus resta seconda in classifica. Questa squadra, però, non mi sembra che abbia gli strumenti per affrontare i problemi. Nel momento in cui hanno dovuto alzare l’asticella sono proprio mancate le basi del gioco e questo è venuto fuori soprattutto contro il Verona".