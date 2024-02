Juve Women, Boattin: “Prolungamento come prova d’amore”

Tramite il sito ufficiale del club , Lisa Boattin ha espresso le sue prime parole a seguito del rinnovo di contratto siglato con la Juventus Women. Ecco le sue parole: "È il prolungamento della storia di un grande amore. Sono nata in una famiglia juventina, mi sento felice di essere qui, per me indossare la maglia della Juve è sempre speciale, è la squadra che tifo da una vita. Non vedo l’ora di tornare in campo con questi colori addosso, fresca di rinnovo. Sono arrivata alla Juventus da piccolina e ora sono una giocatrice affermata. È un momento importante, sono cresciuta con il Club e mi piacerebbe continuare a farlo attraverso i risultati e la conquista dei trofei. Nel tempo credo ci sia stato un aiuto reciproco: la Juve mi ha dato molto e spero di aver restituito tanto anche io. La firma arriva nel momento giusto: ho 27 anni, sono contentissima di continuare qui".