Caressa: “Allegri alla Juventus è come un dirigente. Lui vuole rimanere”

Caressa ha proseguito: "Un allenatore come Allegri soprattutto con una società in ricostruzione come quella della Juventus, è molto di più di uno che va in campo e fa gli schemi, è un dirigente al quale la società dice: quest'anno devi arrivare tra i primi 4, dobbiamo abbattere il monte ingaggi e dobbiamo proporre 2-3 giovani che arrivano dalla NG e da questo punto di vista quello di Allegri è un successo da dirigente e noi sottovalutiamo il ruolo dell'allenatore in un'azienda. Futuro? Le notizie che ho io è che il rapporto con Giuntoli è un rapporto di grande correttezza, non so se formale o meno ma così non mi risulta. Anche se poi nel calcio in un mese cambio tutto. Thiago Motta? A noi non risulta".