Juve, Condò: “Allegri dovrebbe pensare già alla prossima stagione”

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato degli obiettivi della Juventus alla luce degli ultimi risultati sportivi. Ecco le sue parole: "Non credo che la Juventus abbia in discussione il posto in Champions League, l'ho sempre dato per scontato però è chiaro che oltre a dare un po' d'aria fresca Allegri deve iniziare a pensare anche alla prossima stagione e quindi o tu opti per un tridente offensivo con Vlahovic, Yildiz e Chiesa".