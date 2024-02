Calciomercato, la Juve prepara un sacrificio per arrivare a Koopmeiners

Dopo una stagione a denti stretti, per la Juventus quella prossima potrebbe essere segnata dall'arrivo di un grande centrocampista. Il nome che circolerebbe da più tempo per occupare tale casella misteriosa sembrerebbe quello di Teun Koopmeiners, in forza all'Atalanta. Il giocatore, come confermato dall'Eco di Bergamo, sarebbe valutato attorno ai 60 milioni di euro, ma lo stesso club bergamasco potrebbe ridurre le pretese in condizioni particolari.