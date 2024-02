Pecci: “Senza Allegri alla Juve ci si abbracciava per il quarto posto…”

Dagli studi della DS, Eraldo Pecci si è espresso sul momento della Juventus e le critiche sul lavoro del suo tecnico Massimiliano Allegri . Ecco cosa ha detto: "C'è un attimo di confusione alla Juventus e non stanno arrivando i risultati che prima arrivavano sempre, per cui rischia anche di perdere il secondo posto".

Pecci ha proseguito: "Allegri sapeva che la squadra era inferiore a quella dell'Inter ma ha tenuto in piedi il campionato per tutti questi mesi e sono arrivato anche io a tifare Juventus e Milan per tenere vivo il campionato. Allegri? Quando è andato via sono arrivati quarti e si abbracciavano tutti".