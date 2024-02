Del Piero: “Futuro di Allegri? Al momento non decido io alla Juventus…”

Ospite a Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato del momento di difficoltà della Juventus. Ecco le sue parole: " Per quelli che sono i programmi della società il voto è sicuramente alto. Io credo che bisogna definire l'obiettivo che la Juventus con dirigenti e allenatore si sono posti all'inizio. Questa è una cosa fondamentale perché ce l'hai in testa come quando pareggi con l'Empoli e perdi a Milano, pensi che è andata anche quest'anno. Le voci sull'allenatore influiscono in base ai giocatori che hai. La Juventus sarà sempre sommersa di voci; non ricordo una settimana serena quando ho giocato alla Juve. C'è sempre la volontà da qualche parte di movimentare le acque. Poi dipende dai giocatori che ci sono, dall'ambiente che si forma all'interno e da quante certezze ci sono all'interno della squadra, possono infastidire più di altre però negli ultimi due tre anni sono venute fuori voci ben più pesanti rispetto a queste".