Juve, Marchetti: “Il futuro di Allegri è un mistero anche per gli interessati”

Marchetti ha parlato del futuro di Allegri: per il giornalista, neppure lo stesso tecnico della Juventus conoscerebbe il suo prossimo destino

Intervistato a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus . Per il giornalista, in questo momento sarebbe molto arduo dare una risposta affidabile. Questo perchè nessuno conoscerebbe le intenzioni della società bianconera e del tecnico, a partire dagli stessi diretti interessati. Solo nel tempo e nel proseguo della stagione si potrà sapere qualcosa di più. Ecco le sue parole:

"Sono convinto che di chiacchierate all’interno dello spogliatoio ce ne siano state negli ultimi giorni. Ciò che invece accadrà l’anno prossimo credo non lo sappiano nemmeno i diretti interessati. Del resto tanti allenatori quest’anno hanno iniziato la stagione con contratti in scadenza, non c’è nulla di strano".