Mauro: “Il quarto posto per la Juventus non un obiettivo ma un alibi”

Mauro ha spiegato come parlare di obiettivo quarto posto per la Juventus avrebbe creato una alibi per i giocatori della squadra bianconera

Mauro ha proseguito: "I tifosi pensavano che Allegri avesse riportato la squadra a competere contro l'Inter. Al giochino di arrivare tra le prime quattro non voleva crederci nessuno. Pensavano che era solo un modo per non dare pressioni ai giocatori ma a volte sono scelte di comunicazione e dire ad un gruppo che l'obiettivo è rientrare tra le prime 4 se non ti vanno bene due partite è un alibi. Se vogliamo parlare del confronto tra Juve e Inter, bisogna vedere anche i giocatori che subentrano dalla panchina e quanta differenza c'è e alla Juventus a volte non hanno fatto quello che ci si aspettava".