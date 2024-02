Calamai: “Allegri ha capito di non fare più parte del progetto Juve”

Calamai ha parlato di Allegri: per il giornalista, il tecnico della Juventus sarebbe consapevole di non fare parte del progetto del club

Intervistato a Tmw Radio, Luca Calamai ha fatto il punto sul campionato di Serie A alla luce dei risultati del weekend. Sul pareggio della Juventus contro l' Hellas Verona ha detto che allunga a quattro la serie di risultati senza vittorie ha detto: "La Juve ha cercato di stare al passo della fuoriserie ma andando a tavoletta poi dopo non reggi".

Inoltre, sul futuro del tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha aggiunto: "Allegri ha staccato. Ha capito che non fa più parte di questo progetto. Non riesco a fare una grande critica alla Juve perché più di così non poteva fare".