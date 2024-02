Righetti: “Credo che Allegri lascerà la Juventus. Rimarrà in Italia”

Ubaldo Righetti ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: per il suo ex compagno, il tecnico della Juventus lascerà a fine stagione

Dagli studi di Rai Sport, Ubaldo Righetti ha parlato del futuro del tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: " Credo che finirà l'anno alla Juve , poi vorrà vivere altre esperienze. Non penso all'estero. Gli allenatori dicono che tre anni è il tempo massimo che si può trascorrere in una società: c'è la costruzione, lo sviluppo e poi semmai il risultato…".

Righetti ha proseguito: "Potrebbe andare al Napoli? Non credo. Magari al centro… La Roma gli piace, la Lazio non credo. Ha rifiutato anche il Real Madrid a suo tempo, anche alla Roma ci è andato vicino. Possibilità di restare alla Juve? Sarà dura, difficile, anche perchè ha la pressione di altri allenatori che vogliono la Juve. Antonio Conte piace molto alla Juve, non lo vedo proprio al Milan perché c'è una filosofia diversa".